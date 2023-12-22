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Белый дом заявил, что не мешал Карлсону брать интервью у Путина

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Карин Жан-Пьер опровергла слова американского журналиста.

Американская администрация при президенте Джо Байдене опровергла слова местного журналиста Такера Карлсона о попытках Белого дома помешать ему провести интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер. Ранее иностранный корреспондент выступил с видеообращением из Москвы. Он отметил, что власти США два раза предпринимали попытки помешать ему пообщаться с главой РФ. В первый раз этот инцидент произошел три года назад, а второй - сейчас.

Абсолютно нет.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме не стали строить гипотезы касательно альтернативных вариантов помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television
 

Теги: белый дом, карин жан-пьер, такер карлсон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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