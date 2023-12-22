В Белом доме не стали строить гипотезы касательно альтернативных вариантов помощи Украине

Карин Жан-Пьер призвала Конгресс выполнить запрос, отправленный Вашингтоном.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не готова строить гипотезы относительно альтернативных вариантов оказания поддержки киевского режима и ВСУ. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница отреагировала на вопрос СМИ

Я не собираюсь строить гипотезы. Я не собираюсь рассуждать по поводу плана Б. О чем я буду говорить, так это о договоренностях, представленных в Конгрессе. План в отношении Украины заключается в том, чтобы указывать Конгрессу на необходимость действий. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Сенат Конгресса США подготовил пакетный законопроект по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению контрольных мер на государственной южной границе США. В Белом доме пояснили, что законодателям страны важно двигаться вперед в вопросе одобрения дополнительного финансирования, необходимого для нужд Вашингтона в сфере национальной безопасности.

Белый дом не обсуждает с Конгрессом отдельные законопроекты по помощи Украине и Израилю.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television