Белый дом не обсуждает с Конгрессом отдельные законопроекты по помощи Украине и Израилю

Карин Жан-Пьер считает запрос США чрезвычайным для нацбезопасности.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не обсуждает с Конгрессом США возможность подготовки отдельных законопроектов по помощи Украине и Израилю. Власти страны нацелены на одобрение местными законодателями всего своего запроса на дополнительные бюджетные ассигнования. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер.

Мы не ведем подобных обсуждений. Это не то, на что мы нацелены. Мы хотим, чтобы ситуация с запросом на дополнительное финансирование в целом продвинулась вперед. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме уточнили, что свой запрос на дополнительное финансирование Белый дом представил членам республиканской и Демократической партий в палате представителей и Сенате еще в октябре 2023 года. Карин Жан-Пьер заметила, что речь идет о чрезвычайном предложении, которое важно для обеспечения национальной безопасности страны не только в плане внешних вызовов, но и для населения, находящегося внутри США.

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Фото и видео: YouTube / Reuters