"Они сражались за Байдена": пресс-секретарь Белого дома громко опозорилась

Карин Жан-Пьер раскритиковали за ее высказывания о трагедии в Иордании.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер вызвала негативную реакцию общественности после интервью для местного телеканала MSNBC. Чиновница в бессвязной манере отметила, что что погибшие в Иордании американские солдаты сражались от имени Белого дома.

Наши глубочайшие соболезнования и искренние соболезнования семьям, потерявшим трех храбрых людей, являющихся военными, отважными людьми, тех, которые всегда сражаются от имени этой администрации народа США, что, очевидно еще важнее. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь

Напомним, что Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о том, что при атаке беспилотника на военную базу страны, размещенную на северо-востоке Иордании, погибли трое солдат. Согласно последним данным еще около 40 человек оказались ранены. Пресс-секретарь губернатора штата Флорида Рона Десантиса Джереми Редферн назвал слова Карин Жан-Пьер отвратительными.

Байден поддерживает мораторий на смертную казнь на федеральном уровне.

Фото и видео: YouTube / MSNBC