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Байден поддерживает мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

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Карин Жан-Пьер прокомментировала смерть Кеннета Смита.

Американский президент Джо Байден поддерживает мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных судами на федеральном уровне. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме сделала официальный представитель Карин Жан-Пьер. Таким образом чиновница прокомментировала прессе исполнение приговора в отношении Кеннета Смита. Заключенный в четверг, 25 января, был убит при помощи чистого азота.

Сообщения, безусловно, вызывают тревогу. Это подчеркивает то, почему президент поддерживает мораторий генерального прокурора на смертную казнь на федеральном уровне до рассмотрения касающихся ее процедур и норм.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В администрации США подчеркнули, что глава государства давно говорил о проблеме и был глубоко обеспокоен тем, как приводится в исполнение смертная казнь в стране,  также о том, соответствует ли такой процесс ценностям Вашингтона.

ООН выступила против казни заключенного в США с помощью чистого азота.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, карин жан-пьер, мораторий, смертная казнь, чистый азот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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