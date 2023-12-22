ООН выступила против казни заключенного в США с помощью чистого азота

Стефан Дюжаррик оценил решение властей Алабамы по жестокой казни.

Всемирная организация выступает против плана властей американского штата Алабама впервые в истории казнить заключенного с помощью чистого азота. Этот процесс должен состояться днем 25 января. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

ООН выступает против какого-либо применения смертной казни. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что заключенный Кеннет Смит был осужден в США за заказное убийство женщины, совершенное в 1988 году. Вместе со своим сообщником мужчина получил за преступление одну тысячу долларов. Его напарник был казнен еще в 2010 году. Тогда Кеннета Смита также пытались казнить с помощью смертельной инъекции, однако фигурант расследования пережил попытку исполнения приговора. Адвокаты осужденного заметили, что смерть за счет использования чистого азота отличается жестокостью, а власти используют их подзащитного в качестве "испытуемого" для нового метода.

В ООН удивились словам дипломата Израиля о суде над всемирной организацией.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций