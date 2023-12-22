В ООН удивились словам дипломата Израиля о суде над всемирной организацией

Стефан Дюжаррик оценил слушания в Гааге о геноциде в секторе Газа.

Генеральный секретариат Всемирной организации не понимает заявление израильского постоянного представителя при ООН Гилада Эрдана, который предложил судить ООН за якобы пособничество палестинскому радикальному движению ХАМАС. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом эксперт оценил выказывание члена делегации еврейского государства на слушаниях Международного суда ООН в Гааге о том, что именно ООН следует находиться на скамье подсудимых.

Я по-настоящему не понимаю подобного заявления. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В Израиле полагают, что ООН за то, что закрыла глаза, выступив соучастником сооружения террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет". Об этом представитель страны рассказал общественности в ответ на иск ЮАР по обвинению в геноциде палестинского народа в секторе Газа. Стефан Дюжаррик добавил, что с нетерпением ждет работы со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке и полноценного исполнения странами резолюций СБ.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций