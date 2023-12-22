ООН: удары по Йемену могут расширить ближневосточный конфликт

Удары американцев, британцев и их международных союзников по территории Йемена несут риски расширения ближневосточного конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, считает ли Всемирная организация, что недавняя ситуация в Красном море представляет из себя расползание ситуации, происходящей в секторе Газа.
Это определенно содержит риск дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации в регионе.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
В ООН заявили об отслеживании ситуации вокруг танкера St Nikolas.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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