ООН: удары по Йемену могут расширить ближневосточный конфликт

Стефан Дюжаррик оценил атаки США Британии по хуситам.

Удары американцев, британцев и их международных союзников по территории Йемена несут риски расширения ближневосточного конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, считает ли Всемирная организация, что недавняя ситуация в Красном море представляет из себя расползание ситуации, происходящей в секторе Газа.

Это определенно содержит риск дальнейшей эскалации и ухудшения ситуации в регионе. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН заявили об отслеживании ситуации вокруг танкера St Nikolas.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций