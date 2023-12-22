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В ООН заявили об отслеживании ситуации вокруг танкера St Nikolas

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Стефан Дюжаррик оценил ситуацию в Оманском заливе.

Всемирная организация следит за развитием событий вокруг захвата Военно-морскими силами Ирана нефтяного танкера St Nikolas в водах Оманского залива. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.  Эксперт подчеркнул, что в настоящее время и без этого происшествия фера международных морских перевозок сталкивается с многими трудностями в регионе. Однако этот инцидент может сказаться на эскалации конфликта.

Мы, конечно же, следим за ситуацией. Надеемся, что она будет разрешена как можно скорее.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что в Министерстве судоходства и островной политики Греции рассказали о захвате нефтяного танкера St Nikolas. Это судно принадлежит местной судоходной компании Empire Navigation. В состав экипажа корабля, которое ходит под флагом Маршалловых Островов, входят капитан-грек и 18 моряков-филиппинцев. 

ООН назначила и.о. гуманитарного координатора по Палестине после непродления визы Израилем.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: st nikolas, иран, оманский залив, оон, стефан дюжаррик, танкер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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