В ООН заявили об отслеживании ситуации вокруг танкера St Nikolas

Стефан Дюжаррик оценил ситуацию в Оманском заливе.

Всемирная организация следит за развитием событий вокруг захвата Военно-морскими силами Ирана нефтяного танкера St Nikolas в водах Оманского залива. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время и без этого происшествия фера международных морских перевозок сталкивается с многими трудностями в регионе. Однако этот инцидент может сказаться на эскалации конфликта.

Мы, конечно же, следим за ситуацией. Надеемся, что она будет разрешена как можно скорее. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что в Министерстве судоходства и островной политики Греции рассказали о захвате нефтяного танкера St Nikolas. Это судно принадлежит местной судоходной компании Empire Navigation. В состав экипажа корабля, которое ходит под флагом Маршалловых Островов, входят капитан-грек и 18 моряков-филиппинцев.

ООН назначила и.о. гуманитарного координатора по Палестине после непродления визы Израилем.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций