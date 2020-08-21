Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Ветеран Военно-морских сил США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России. Об этом сообщило издание Naval College Review со ссылкой на слова автора книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорда Дисмьюкса. Специалист рассказал, что размышления Вашингтона о борьбе с российскими подлодками в случае начала военного конфликта обернется для мира применением ядерного оружия.
Практически во всех мыслимых обстоятельствах Соединенным Штатам не следует угрожать российским АПЛ с баллистическими ракетами на борту
Брэдфорд Дисмьюкс, ветеран ВМС США
Эксперт уточнил, что в данном случае для американцев неудача гораздо предпочтительней успеха. АПЛ в России являются одним из ключевых факторов ядерного сдерживания. Дисмьюкс считает, что любая угроза в отношении подлодок будет раздражать Москву.
Американский офицер ВМС заявил об отсталости российского флота.
Видео: Youtube/Минобороны России
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