Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Брэдфорд Дисмьюкс объяснил, почему Вашингтону не следует нападать на российские АПЛ.

Ветеран Военно-морских сил США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России. Об этом сообщило издание Naval College Review со ссылкой на слова автора книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорда Дисмьюкса. Специалист рассказал, что размышления Вашингтона о борьбе с российскими подлодками в случае начала военного конфликта обернется для мира применением ядерного оружия.

Практически во всех мыслимых обстоятельствах Соединенным Штатам не следует угрожать российским АПЛ с баллистическими ракетами на борту Брэдфорд Дисмьюкс, ветеран ВМС США

Эксперт уточнил, что в данном случае для американцев неудача гораздо предпочтительней успеха. АПЛ в России являются одним из ключевых факторов ядерного сдерживания. Дисмьюкс считает, что любая угроза в отношении подлодок будет раздражать Москву.

Американский офицер ВМС заявил об отсталости российского флота.

Видео: Youtube/Минобороны России