Американский офицер ВМС заявил об отсталости российского флота

Брэдфорд Дисмюкес объяснил, что корабли РФ не приспособлены к боевым действия в открытом океане.

Американский офицер Военно-морских сил Брэдфорд Дисмюкес заявил об отсталости российского флота. Об этом отставной капитан рассказал в интервью для Forbes. По словам эксперта, сейчас боевые надводные корабли России не представляют никакой угрозы для Вашингтона в открытом океане. В случае войны между странами, военные из США смогут перевозить грузы в Европу без боязни быть ликвидированными.

Брэдфорд Дисмюкес заметил, что Россия имеет "стареющий и усыхающий" флот. Он напомнил, что в стране действует лишь один авианосец. Отставной офицер рассказал, что еще во времена Советского Союза создавались корабли, которые были неспособны вести боевые действия в океане. Они вынуждены находиться как можно ближе к берегам для защиты государственных территорий.

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