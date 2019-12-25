Бывший капитан ВМС США указал на ошибки НАТО в учениях против РФ

Эксперт прокомментировал стратегию в рамках учений Atlantic Convoy Ops.

Бывший капитан Военно-морских сил США указал на ошибки НАТО в учениях против России. Эксперт прокомментировал весенние учения североатлантического альянса Atlantic Convoy Ops. По словам специалиста, конвойная стратегия является "тратой средств и времени".

Отставной военный отметил, что альянс следует не патрулировать регион,а подойти как можно ближе к государственным границам РФ. Таким образом США покажут противнику "глобальное господство" посредством блокады. Капитан уверен, что такая тактика подорвет экономическое положение России, а после - заставит Москву идти на уступки.

Они должны проявлять сдержанность, когда речь заходит о российской угрозе. Соединенные Штаты должны избегать столкновения с Россией практически во всех мыслимых обстоятельствах заявление экс-капитана Военно-морских сил США

Спикер напомнил, что стратегическая "подводная война" считалась плохой идеей 40 лет назад и остается "не лучшим вариантом". Одновременно с этим стратегия ядерного сдерживания, по словам эксперта, превратилась в опасную идеологию. Военный считает, что если бы США решили утопить советские подлодки много лет назад, то это привело бы к концу человеческой цивилизации.

Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии.