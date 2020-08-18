Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии

Он заявил, что Североатлантический альянс не несет никакой угрозы для республики.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии. Об этом говорится в его заявлении.

В Белом Доме поддерживают государственный суверенитет и независимость. В заявлении сказано, что наращивание американского присутствия в регионе исключено.

Мы остаемся бдительными, ограничиваемся обороной и готовы сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО. Мы поддерживаем суверенную и независимую Белоруссию. - сказано в заявлении Йенса Столтенберга

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Итоги голосования вызвали волну протестов в республике. Начался хаос. Силовики начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы сдерживать оппозицию. Несколько стран отказались принимать победу Александра Лукашенко.

Ранее мы сообщили, что Трамп оценил ситуацию в Белоруссии после выборов.

Видео: YT / Onliner Belarus