Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии. Об этом говорится в его заявлении.
В Белом Доме поддерживают государственный суверенитет и независимость. В заявлении сказано, что наращивание американского присутствия в регионе исключено.
Мы остаемся бдительными, ограничиваемся обороной и готовы сдерживать любую агрессию против союзников по НАТО. Мы поддерживаем суверенную и независимую Белоруссию.
- сказано в заявлении Йенса Столтенберга
Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Итоги голосования вызвали волну протестов в республике. Начался хаос. Силовики начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы сдерживать оппозицию. Несколько стран отказались принимать победу Александра Лукашенко.
Ранее мы сообщили, что Трамп оценил ситуацию в Белоруссии после выборов.
Видео: YT / Onliner Belarus
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