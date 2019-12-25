Глава государства назвал ситуацию "ужасной" и пообещал, что Соединенные Штаты будут пристально следить за развитием событий.

Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию в Белоруссии после выборов. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции в Белом Доме.

Отмечается, что это первый комментарий американского президента по поводу кризиса в Белоруссии. Его коллеги уже давно проанализировали события и высказали свою точку зрения по данному вопросу.

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, одержал победу на выборах. Это вызвало волну протестов в республике. Против оппозиционеров применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Ранее мы сообщили, что ученые ищут новые планеты для жизни.