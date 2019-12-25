В далеких системах существуют четыре тысячи экзотических планет, которые совсем не похожи на Солнечную.

Ученые ищут новые планеты для жизни. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на заведующего отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Валерия Шематовича.

Валерий Шематович рассказал, что помимо восьми планет существует еще пояс астероидов. По его мнению, экзопланеты (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун) очень близки к своим звездам. Периоды их обращения не превышают ста дней. Так, у Меркурия, например, 88 суток.

Ученый считает, что изучение атмосферы субнептунов позволит больше узнать о планете и истории ее образования. Специалисты начнут поиск маркеров, которые указывают на физические и химические условия для возникновения жизни.

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