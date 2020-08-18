Патент выдан Академии военно-медицинских наук Народного-освободительной армии Китая и компании CanSino Biologics.

Запатентована первая китайская вакцина от коронавируса. Об этом сказано на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР.

Специалисты совместно разработали рекомбинантную вакцину от коронавируса. Она создана на основе аденовирусного вектора. В июне этот препарат получил специальное разрешение сроком на год для военного использования в стране. В марте эта вакцина стала первой в Китае, которую одобрили для клинических тестов.

Для приготовления вакцины не требуется много времени и сил. Это позволит обеспечить её массовое производство в течение короткого времени в случае второй волны коронавируса. На сегодняшний день, в Китае шесть вакцин допущены до клинических испытаний.

Ранее мы сообщили, что ученые начали диагностировать диабет с помощью смартфона.