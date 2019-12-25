Разработан "цифровой биомаркер", который использует камеру смартфона для обнаружения диабета II типа.

Ученые начали диагностировать диабет с помощью смартфона. Об этом сказано в журнале Nature Medicine.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско предлагают выявлять диабет II типа с помощью технологий, который уже есть в смартфонах. Доктор медицины и доцент кафедры кардиологии Джеффри Тисон утверждает, что у специалистов открывается масса возможностей. Идея заключается в создании инструмента, который способствует снижению распространенности недиагностированного диабета.

Ученые использовали фонарик телефона и камеру для хранения анализа изменения цвета кончика пальца. Получено почти три миллиона записей ФПГ от 53 870 пациентов. Все они пользуются приложением Azumio Instant heart Rate для iPhone. Диабет выявлен у 81% пациентов. Специалисты уверены, что метод станет еще более эффективным, если появится возможность использовать "цифровые биомаркеры".

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