Эксперты уточняют, что российско-китайская "дедолларизация" приближается к "моменту прорыва", способному сформировать "финансовый альянс" практически без участия доллара.

Россия и Китай намерены отказаться от доллара. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Nikkei Asian Review.

Москва и Пекин исключают доллар из двусторонней торговли. В 2014 году стороны вошли в трехлетнее своп-соглашение на 150 миллиардов юаней (24,5 млрд долларов). Страны открыли взаимный доступ к национальным валютам без необходимости покупать их на открытом рынке. В 2015 году 90% сделок осуществлялись в долларах. В 2019 году показатель снизился до 51%. Российская "Роснефть" перевела все экспортные контракты в евро.

Доллар сохраняет "непомерные привилегии" на рынке, но его эпоха подходит к концу. Так считает бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч. Финансист уверен, что в 2021 году доллар может обесцениться на треть.

Ранее мы сообщили, что в Долине Смерти зафиксирована самая высокая температура на Земле.