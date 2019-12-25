Новый температурный рекорд зафиксирован на западе США, в межгорной впадине в районе пустыни Мохаве (штат Калифорния).

В Долине Смерти зафиксирована самая высокая температура на Земле. Об этом сообщил телеканал CBS.

В воскресенье, 16 августа, температура воздуха в районе пустыни Мохаве составила 54,4 градуса по Цельсию.

Телеканал отмечает, что показатель может стать рекордным для Соединенных Штатов Америки с 1913 года. Синоптики не исключают, что это самая высокая из когда-либо регистрировавшихся в мире температур. Как подчеркнули сотрудники CBS, в эти дни необычайно высокие температуры фиксируются в различных штатах – от Аризоны до Вашингтона. Так, уже более 40 дней в Финиксе днем столбик термометра поднимается до 43 градусов по Цельсию.

Ученые считают, что это вызвано ростом концентрации парниковых газов в атмосфере Земли. Они напоминают, что в конце XIX века концентрация диоксида углерода в газовой оболочке планеты составляла 285 частей на миллион. Сейчас этот показатель достиг 400 частей на миллион.

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