Петербург побил температурный рекорд 19 апреля

Однако вечером синоптик обещает грозу и дождь.

Санкт-Петербург сегодня установил новый температурный максимум для 19 апреля – столбики термометров поднялись до +25,3°C. Предыдущий рекорд (+21,3°C) держался с 2000 года, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Прогноз на день изначально предполагал потепление до +23...+24°C, однако уже к полудню температура превысила ожидания. Не исключено, что к вечеру будет и +27 градусов.

Однако уже к ночи погода резко изменится – синоптики прогнозируют дожди и грозы. А со следующей недели петербуржцев ждет ощутимое похолодание: дневная температура не будет подниматься выше +5...+10°C, а в воскресенье и понедельник ожидаются осадки.



Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге 16 апреля был перекрыт температурный максимум 1920 года.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"