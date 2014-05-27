В Петербурге 16 апреля перекрыт температурный максимум 1920 года

А 17 апреля наблюдалась очень теплая ночь.

В Петербурге 16 апреля воздух прогрелся до +22,6 градусов, что является новым рекордом с 1920 года. Тогда столбики термометров показали +21,9 градус, сообщил синоптик Александр Колесов.

А 17 апреля наблюдалась очень теплая ночь. Температура только к 08:00 понизилась до +12,1 градусов. Теплее была только ночь 17 апреля в 1999 году. Сегодня днем пасмурная погода с плотной облачностью, осадки пойдут по югу Ленобласти. Температура воздуха составит до +13…+15 градусов.

Ну а в атмосфере над нами происходят заметные изменения, поэтому и прогнозы по Петербургу на выходные дни меняются. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отопление выключат после пяти суток погоды с температурой воздуха в +8 градусов. Обычно конец отопительного сезона наступает в мае.

Фото: Piter.TV