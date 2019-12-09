Сотовая связь в России подорожает на фоне открытия границ: аналитики

Сотовая связь в России подорожает на фоне открытия границ. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на опрошенных аналитиков.
В материале сказано, что эти доходы операторам необходимо компенсировать, ведь в пик отпусков они могут недополучить 10-16 млрд рублей в связи с закрытием границ. Представитель Danycom Елена Плеханова уточняет, что доходы от выпадающего роуминга часто компенсируются ростом потребления услуг внутренней связи.
ФАС утосняет, что в среднем связь подорожала на 3,5%. В основном это ощутили на себе абоненты, которые пользуются архивными тарифами. Операторы вынуждены пересматривать условия старых контрактов в сторону увеличения. Клиенты тратят больше денег на тарифные планы, но получают дополнительные гигабайты и минуты.
Видео: kremlin.ru
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