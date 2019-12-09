Сотовая связь в России подорожает на фоне открытия границ: аналитики

Доходы от международного роуминга начали расти. По прогнозу специалистов, к концу 2020 года они восстановятся лишь на 15-30% от уровня 2019 года.

Сотовая связь в России подорожает на фоне открытия границ. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на опрошенных аналитиков.

В материале сказано, что эти доходы операторам необходимо компенсировать, ведь в пик отпусков они могут недополучить 10-16 млрд рублей в связи с закрытием границ. Представитель Danycom Елена Плеханова уточняет, что доходы от выпадающего роуминга часто компенсируются ростом потребления услуг внутренней связи.

ФАС утосняет, что в среднем связь подорожала на 3,5%. В основном это ощутили на себе абоненты, которые пользуются архивными тарифами. Операторы вынуждены пересматривать условия старых контрактов в сторону увеличения. Клиенты тратят больше денег на тарифные планы, но получают дополнительные гигабайты и минуты.

Видео: kremlin.ru