Военные эксперты рассказали о функциях "Лианы", от которых зависят "Цирконы".

Российское супероружие назвали слепым. Об этом заявили доктор военных наук Константин Сивков и футуролог Максим Калашников в интервью для "Военно-промышленного курьера". Эксперты уточнили, что Вооруженные силы РФ не имеют достаточно технических средств для того, чтобы обеспечить целеуказания перспективных гиперзвуковых ракет "Циркон".

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Специалисты считают, что полноценно система "Циркона" заработает при наличии развитых средств морской, воздушной и космической разведки. Сивков напомнил, что спутники системы "Лиана" могут просматривать одну цель в "значимых районах Мирового океана" только дважды в сутки с сеансом не более шести-девяти минут.

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