Эксперт объяснил, почему флот СССР был мощнее, чем российский.

Раскрыты масштабы упадка ВМФ России. Об этом в статье для "Военно-промышленного курьера" рассказал доктор военных наук Константин Сивков. Специалист объяснил, что скорее всего рабочим не удастся уложиться в заложенные заранее сроки по созданию серийных кораблей и подводных лодок, заложенных 20 июля. Военные планируют их получить через 7-8 лет. Эксперт напомнил, что во время СССР аналогичные проекты создавались в 3-4 раза быстрее.

Сивков напомнил, что в Советском Союзе во время военно-морского парада были задействованы четыре авианесущих и три атомных ракетных крейсера. В 2020 году самыми крупными кораблями на мероприятии были фрегаты, большие противолодочные корабли и ракетные крейсеры "в лучшем случае".

Впервые после распада СССР страна и ее высшее руководство уделяет такое большое внимание нашему ВМФ Константин Сивков, доктор военных наук

По словам специалиста, ранее численный состав ВМФ России позволял разместить в Мировом океане столько боевых кораблей, сколько сейчас не имеет флот России.

Российским "Прибоям" предрекли потопление.

Видео: Youtube/ Минобороны России