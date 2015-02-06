Константин Сивков рассказал о том, как Вашингтон может атаковать РФ и Китай в рамках первого удара.

Описан парализующий Россию удар США. Доктор военных наук Константин Сивков считает, что Вашингтон располагает силами, которые опираются главным образом на крылатые ракеты морского и воздушного базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию.

Эксперт добавил, что потенциально на американских боевых кораблях может быть размещено до 4000 КРМБ и около 1100 — на подводных лодках. Их этого вооружения реально применить в сражении можно только 3000 КРМБ. Константин Сивков объяснил, что за один вылет американская авиация способна выпустить около 1200 КВРБ.

Состоящие на вооружении ВМС США КРМБ, имея дальность стрельбы до 1600 километров , обеспечивают поражение цели боевой частью 340–450 килограммов при точности попадания 5–10 метров автор публикации в "Военно-промышленном курьере"

Специалист заметил, что внушительные силы США при отсутствии эффективного ответа могут вывести из строя до тысячи важных инфраструктурных объектов в России или Китае. Кроме ракет в рамках первого удара Пентагон может также задействовать до 2500–3000 самолетов тактической и палубной авиации. Они способны нанести удар в глубину границы на 600 км.

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