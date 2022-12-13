Сивков: "РФ могла закончить СВО еще в мае – боевые действия затянули специально"

Эксперт оценил решение главы РФ о "затягивании" СВО до текущего момента.

Российский военный эксперт Константин Сивков считает, что Москва могла закончить специальную военную операцию на Украине еще в мае 2022 года, но руководство затянуло боевые действия ради того, чтобы сейчас в РФ остро не стоял вопрос о необходимости глубокой одернизации Вооруженных сил. При этом негативные последствия такого решения специалист все же увидел. Однако он добавил, что только сейчас начинает понимать глубину замысла президента Владимира Путина.

Еще в мае прошлого года мы могли закончить — проведением операции на окружение, по классике. Меня самого сильно возмутила фраза президента: "Мы не будем делать Сталинград под Донбассом". Хотя вполне логично было бы сделать. Константин Сивков, военный эксперт

Сивков пояснил, что благодаря затягиванию СВО в стране не произошло духовной поляризации населения, что не позволило бы сформировать "мобилизацию духовного общества", морально-психологические условия для "буквально революционных реформ". В списке негативных последствий эксперт назвал расход материальных средств, а также разрушения и человеческие жертвы.

Сивков сообщил условие сдвига границ ДНР и ЛНР до Приднестровья.

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