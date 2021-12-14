Сивков сообщил условие сдвига границ ДНР и ЛНР до Приднестровья

Эксперт назвал три варианта развития конфликта на Донбассе.

Военный аналитики Константин Сивков сообщил условие сдвига границ самопровозглашенных ДНР и ЛНР до Приднестровья. В эфире YouTube-канала эксперт оценил сценарий полномасштабного нападения киевских Вооруженных сил на Донбасс. По мнению специалиста, обстановка может развиваться по трем направлениям.

На данный момент Украина сформировала на границе с неподконтрольными народными республиками Донбасса группировку, в которую входит порядка 90 тысяч солдат. Страна рассчитывает на быстрый разгром сил противника. Для этого необходимо организовать атаку так, чтобы Москва не успела прийти на помощь ДНР и ЛНР.

В том случае, если Россия решит не вмешиваться в конфликт, то это обернется разгромом ДНР и ЛНР. Если же окажет поддержку региону в усеченной формате, то народные республики устоят в сопротивлении ВСУ. В этом случае силы ДНР и ЛНР смогут выгнать украинских военных со своей территории. В рамках третьего сценария Россия примет решение о более жестких мерах помощи. При таком раскладе границы ДНР и ЛНР могут сдвинуться вплоть до Приднестровья.

Сивков: Россия может устроить ВСУ "Сталинград под Донецком".

Фото и видео: YouTube / День ТВ



