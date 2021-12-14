Сивков: Россия может устроить ВСУ "Сталинград под Донецком"

Аналитик объяснил, к каким последствиям приведет атака Киева на Донбассе.

Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что в случае наступления Киева на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики Россия может устроить войскам Украины "Сталинград под Донецком". Такое мнение специалист высказал в эфире YouTube-проекта "День ТВ". Гость программы заметил, что армия Киева на данный момент не имеет необходимых сил и мощности для прикрытия собственных флангов, если будет реализована полномасштабная атака на Донбасс. В случае, если ВУ нападут на регион, то Москва может ответно атаковать харьковское направление. Получится также окружить киевскую группировку, задействованную в наступлении на ДНР и ЛНР.

Украина продолжает стягивать танки и артиллерию в Донбасс.

Фото и видео: YouTube / День ТВ



