Киев продолжает стягивать тяжелую технику к границам Донбасса. Очевидцы увидели танки Т-80, Т-64, гаубицы "Гвоздика", реактивные системы "Смерч" и "Ураган".

Украина продолжает стягивать танки и артиллерию в Донбасс. Как сообщили "Известия", после переговоров президента США Джо Байдена с его российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, ситуация относительно успокоилась.

За неделю зафиксировано пять случаев нарушения огня. Об этом сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он напомнил, что в ноябре могло фиксироваться от 10 до 30 нарушений за сутки. Несмотря на это, стоит помнить о провокациях со стороны ВСУ. Так, например, в пятницу на западной окраине Донецка украинские военные сбросили на жилой сектор взрывчатку. Жители окрестных домов обнаружили бомбу. На место прибыли военнослужащие ДНР. При обезвреживании боеприпаса произошел подрыв. Один солдат погиб на месте. Другому оторвало руки. Он скончался на следующий день.

Киев продолжает стягивать тяжелую технику к границам Донбасса. Очевидцы увидели танки Т-80, Т-64, гаубицы "Гвоздика", реактивные системы "Смерч" и "Ураган".

Ранее мы сообщили, что Глава МВД Украины намерен уволить своего зама после ЧП на блокпосте.

Видео: Youtube/Пресс-служба УНМ ДНР