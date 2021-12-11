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Глава МВД Украины намерен уволить своего зама после ЧП на блокпосте

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Александр Гогилашвили отстранен от должности на время дисциплинарного разбирательства.

Глава МВД Украины намерен уволить своего заместителя после ЧП на блокпосте. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором чиновник по имени Александр Гогилашвили устроил скандал в Донецкой области. На время проведения служебного разбирательства подозреваемого отстранили от должности.

На размещенных в Интернете кадрах видно, что на въезде в Донецкую область мужчина, похожий на Гогилашвили отказался выполнять требования сотрудника полиции. Он не сразу послушался в вопросе остановки автомобиля. Затем чиновник начал выяснять отношения с правоохранительными органами. Он уверял представителей закона, что они должны знать его в лицо. Потерпевшие заметили, что нарушитель угрожал им и лез в драку.

Мною инициирован перед премьер-министром Украины и правительством вопрос о проведении дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства и сделаны выводы. 

пост на Facebook-аккаунте Дениса Монастырского

Сейчас Александр Гогилашвили отстранен от занимаемой должности. Для этого глава МВД Украины подписал соответствующее представление, которое было направлено в кабинет министров.

В центре Москве дворники устроили массовую драку.

Фото и видео: Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости

Теги: александр гогилашвили, денис монастырский, донбасс, мвд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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