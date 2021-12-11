Глава МВД Украины намерен уволить своего зама после ЧП на блокпосте

Александр Гогилашвили отстранен от должности на время дисциплинарного разбирательства.

Глава МВД Украины намерен уволить своего заместителя после ЧП на блокпосте. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором чиновник по имени Александр Гогилашвили устроил скандал в Донецкой области. На время проведения служебного разбирательства подозреваемого отстранили от должности.

На размещенных в Интернете кадрах видно, что на въезде в Донецкую область мужчина, похожий на Гогилашвили отказался выполнять требования сотрудника полиции. Он не сразу послушался в вопросе остановки автомобиля. Затем чиновник начал выяснять отношения с правоохранительными органами. Он уверял представителей закона, что они должны знать его в лицо. Потерпевшие заметили, что нарушитель угрожал им и лез в драку.

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Сейчас Александр Гогилашвили отстранен от занимаемой должности. Для этого глава МВД Украины подписал соответствующее представление, которое было направлено в кабинет министров.

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