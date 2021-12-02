В центре Москве дворники устроили массовую драку

В Москве произошла массовая драка с участием работников коммунальных служб. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Инцидент произошел на улице Машкова. Судя по обнародованным кадрам, в потасовке приняли участие не менее восьми человек. Дворники в какой-то момент бросили на землю снеговые лопаты и начали драться.
Причины конфликта и обстоятельства случившегося пока не озвучены.
Прокуратура начала проверку.
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Фото и видео: Telegram/Прокуратура Москвы
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