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В центре Москве дворники устроили массовую драку

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В потасовке участвовали не менее восьми человек.

В Москве произошла массовая драка с участием работников коммунальных служб. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Машкова. Судя по обнародованным кадрам, в потасовке приняли участие не менее восьми человек. Дворники в какой-то момент бросили на землю снеговые лопаты и начали драться.

Причины конфликта и обстоятельства случившегося пока не озвучены. 

Прокуратура начала проверку.

Ранее в подмосковных Люберцах школьник умер во время экзамена.

Фото и видео: Telegram/Прокуратура Москвы

Теги: дворники драка, драка, москва
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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