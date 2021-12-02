В подмосковных Люберцах школьник умер во время экзамена

Юноша при жизни имел проблемы со здоровьем.

В Подмосковье во время экзамена умер школьник. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Следственного управления СК России по Московской области.

Инцидент произошел 1 декабря в городе Люберцы. По данным ведомства, 17-летний учащийся при жизни имел проблемы со здоровьем. Было установлено, что на теле школьника специалисты не обнаружили каких-либо телесных повреждений.

По информации источника "РИА Новости", юноша скончался в аудитории учебного заведения во время написания итогового сочинения. Перед экзаменом школьник лежал в больнице. Родитель под расписку забрал его из медицинского учреждения на время экзамена. По предварительным данным, мальчик скончался из-за отрыва тромба.

По факту ЧП было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Точная причина смерти несовершеннолетнего пока не установлена.

Ранее мужчина покончил с собой при задержании в Подмосковье.

Фото и видео: Telegram/Люберцы-SOS