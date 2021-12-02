Мужчина покончил с собой при задержании в Подмосковье

Трагедия зафиксирована в Щелкове.

Мужчина покончил с собой при задержании в подмосковном городе Щелково. Об этом рассказали региональные правоохранительные органы. Представители закона уточнили, что трагедия произошла утром 2 декабря, когда оперативники прибыли к жилому дому по улице Беляева. Против погибшего велось уголовное дело по статье за незаконное хранение, покупку, сбыт, перевозку оружия. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. О личности жертвы нет официальной информации.

Авторы Telegram-канала Mash узнали, что подозреваемый мог являться неонацистом. Речь идет о 30-летнем местном жителе по имени Павел Сырцев. Мужчина прибыл в регион из Кирова. Он известен как любитель рун и свастик. Мужчина ранее попадал в поле зрения правоохранителей по статьям за кражу, причинение тяжкого вреда здоровью, угон транспортного средства, а также за нападение на представителя закона. В Щелкове он находился под административным надзором и работал в частной охранной фирме. Фигурант дела мог тайно заниматься реализацией оружия. Трагедия с ним произошла в тот момент, когда за ним пришли бойцы из подразделения "Альфа".

ФСБ показала видео с признательными показаниями агентов украинских спецслужб.

Фото и видео: Telegram / SHOT, Mash

