ФСБ показала видео с признательными показаниями агентов украинских спецслужб

Все задержанные рассказали о преступных планах, которые они имели на территории РФ.

ФСБ России обнародовала видеозапись с признательными показаниями агентов украинских спецслужб. Ролик размещен в интернете Центром общественных связей силовой структуры. Ранее стало известно о том, что задержаны два шпиона, представляющих Службу безопасности Киева. Речь идет о Зиновие Ковале и его сыне Игоре. Мужчины находились на территории РФ ради сбора информации о стратегически значимых предприятиях. Еще один участник дела - представитель Главного управления разведки Минобороны Киева Александр Цилык прибыл в РФ ради совершения террористического акта.

Мне дали задание в городах России сфотографировать железнодорожные, автомобильные мосты и теплоэлектростанцию. Игорь Коваль, агент Украины

Задержанный российскими силовиками подтвердил данные о том, что за выполнение задания ему и его отцу СБУ пообещала заплатить 10 тысяч долларов. Цилык во время допроса также дал признательные показания. Он объяснил, что ГРУ его завербовала в мае текущего года. Он обучался работе с тайниками, специальными средствами связи, а также выявлению наружного наблюдения и ориентировании на локациях. В октябре мужчина нелегально проник на территорию РФ, а затем организовал схрон с двумя взрывными устройствами. После этого он вернулся на Украине и снова пересек границу с РФ - уже через легальный КПП. Гость подтвердил, что получил задание провести теракт, но его поймали раньше.

В ролике представлены и признательные показания сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Сергея Швиденко. Мужчина курировал группу диверсантов, которая направлялась в Крым. В ноябре 2021 года его признали виновным в организации преступлений, направленных против безопасности РФ. Фигурант расследования сейчас отбывает срок 6, 5 лет в колонии строгого режима.

В России задержали агентов спецслужб Украины.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

