В России задержали агентов спецслужб Украины

Двое их них собирали информацию о стратегических объектах РФ, третий - планировал совершить теракт.

В России задержали нескольких агентов спецслужб Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Центра общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, двое агентов Службы безопасности Украины – Зиновий Коваль и его сын Игорь – прибыли на территорию Росси для сбора данных о стратегических объектах страны. Отмечается, задержанные уже признались, что были завербованы сотрудником управления СБУ в Тернопольской области, который поставил им данную задачу и пообещал выплатить за ее выполнение десять тысяч долларов.

В транспортном средстве задержанных силовики обнаружили короткоствольное и автоматическое оружие, а также СИЗ. Все предметы были изъяты и отправлены на экспертизу. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия.

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали агента ГУР Минобороны Украины, который был направлен на территорию России для совершения теракта. Им оказался житель Киевской области Александр Цилык. Мужчина планировал совершить преступление путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что армия Украины становится все более фашистской.

Видео: Telegram / РИА Новости