Лукашенко: Армия Украины становится все более фашистской

В Минске оценили позицию, которую высказывают отдельные части и лидеры ВСУ.

Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что армия Украины становится все более фашистской. Об этом глава государства заявил в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости". По мнению политика, сейчас Вооруженные силы соседнего государства в большинстве своем националистичны. При этом отдельные подразделения и конкретные руководители проявляют признаки фашизма. Минск уверен, что еще в 2014 году армия Киева была не такой, какой является сейчас.

Сейчас она, мягко говоря, очень националистична, если не сказать больше. Хотя почему "если"? Там уже некоторые подразделения, части и руководители до фашизма доходят. Я это вижу, может быть, больше, чем кто-то другой, поскольку это у меня здесь рядом, под боком. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко рассказал о проекте новой конституции Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Пул Первого

