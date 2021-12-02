Лукашенко рассказал о проекте новой конституции Белоруссии

В Белоруссии надеются, что референдум не будет отменен из-за войны.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о проекте новой конституции. Политик дал интервью журналисту Дмитрию Киселеву для информационного агентства "РИА Новости". Во время общения с прессой глава государства заметил, что обновленный документ будет представлен на рассмотрение до наступления Нового года.

Конституция — я ее сам писал. Юристы писали пером, а я диктовал, потому что я видел, я — президент — какие мне нужны полномочия, чтобы удержать страну. Сейчас мы ее опубликуем, около месяца. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что республиканский референдум по новой конституции может состояться в 20-х числах февраля 2022 года. Александр Лукашенко уточнил, что это произойдет в том случае, если в стране не начнутся военные действия или РФ не поставил Белоруссию перед введением чрезвычайного положения. После политик добавил, что такое развитие ситуации - пока что находится на уровне фантастики. Он объяснил, что на данный момент чиновники еще берут предложения, отправленные местным населением для внесения изменений в Конституцию. Он добавил, что Минск еще подумает "как нам удобно и лучше по закону".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Пул Первого

