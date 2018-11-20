В Белоруссии рассказали о республиканской системе ПВО.

Президент Белоруссии Лукашенко попросил С-400 или С-500 для защиты от ракетного нападения. В интервью информационному агентству "РИА Новости" глава государства подчеркнул, что республике необходимы зенитные ракетные комплексы российского производства для того, чтобы иметь возможность эффективно защищаться от возможной воздушной атаки со стороны Запада.

Мы сегодня ПВОшной своей обороной полностью прикрываем наши границы - Минск, там, и так далее, и тому подобное. Но для того, чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а, может быть, С-500. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Журналист Дмитрий Киселев задал политику уточняющий вопрос о том, когда по мнению гостя Россия решит предоставить новейшие ЗРК на территорию Белоруссии. Лукашенко ответил, что по данному вопросу решение будет принимать его коллега Владимир Путин. В Минске подчеркнули, что противовоздушная система Белоруссии полностью прикрывает собой государственную границу, но для более действенной работы и противоракетной обороны стране требуются именно С-400 или С-500.

Лукашенко оценил возможность создания единой с Россией валюты.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Пул Первого

