Белоруссия и РФ далеки от этой интеграции.

Александр Лукашенко оценил возможность создания единой с Россией валюты. Также глава государства заявил о том, что между двумя странами не существует никаких пределов по дальнейшей интеграции. Своим мнением политик поделился с журналистом Дмитрием Киселевым. Он дал интервью для информационного портала "РИА Новости". По словам спикера, на данный момент Москва и Минск еще не подошли км такому вопросу, так формирование в Союзном государстве единой валюты.

Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем - будем решать...Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Это будет ни белорусский, ни российский будет рубль, а некая валюта другая, третья. Но поскольку у нас рубль, и у вас рубль, то зачем нам выдумывать? Называть ее талер какой-то, или еще что-то. Да, это будет рубль. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко уточнил, что когда Россия и Белоруссия придут к необходимости создания единой валюты в рамках Союзного государства, то называться она должна будет рублем. В Минске рассказали, что договоренности с первым президентом России Борисом Ельциным подразумевают создание третьей валюты, а не использование сторонами одного из национальных вариантов. Пока что Москва и Минск не включены в настолько высокий уровень по интеграции. Лукашенко призвал партнеров не торопиться с обсуждением данного вопроса, а прийти к нему step by step.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

