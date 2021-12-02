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Лукашенко: Зеленский в политике является случайным человеком

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В Белоруссии оценили статус лидера Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко: действующий глава Украины Владимир Зеленский в политике является совершенно случайным человеком. Такую позицию глава республики высказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, данному для информационного портала "РИА Новости". Политик вспомнил о том, что власть на Украине перед началом боевых действий на Донбассе принадлежала Александру Турчинову. Его в Минске назвали "бывшим комсомольским работником".

Я его хорошо знал, и мы с ним встречались в тот момент. Я еще его знал, как человека. Ну, какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

На уточняющий вопрос корреспондента о том, был ли Александр Турчинов комендантом "майдана", а также возглавлял ли государственный переворот на Украине, Лукашенко также дал ответ. Глава государства считает, что "вам виднее". Он напомнил, что российские журналисты работали в этом регионе.

Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого
 

Теги: александр лукашенко, александр турчинов, белоруссия, владимир зеленский, донбасс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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