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Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии

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В Минске вспомнили, как на страну давил Борис Ельцин.

Александр Лукашенко заявил о готовности площадок для ядерных ракет в Белоруссии. Об этом глава республики сообщил в интервью Дмитрию Киселеву, данному для информационного агентства "РИА Новости". По сведениям от политика, все необходимые установки и площадки для старта межконтинентального баллистического оружия с ядерными боеголовками  сохранились и могут быть использованы. Исключением стала лишь одна такая установка. Лидер страны напомнил о том, что еще во времена правления Бориса Ельцина, российский коллега требовал от Минска взорвать данные площадки. В этом вопросе, по словам Лукашенко, на Ельцина давили со стороны Запада, поэтому Москва пыталась давить на Белоруссию.

Почему я стал врагом для Запада? Не потому что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли "Тополя", кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заметил прессе, что Белоруссия предложит разместить РФ ядерное оружие на собственной территории. Это произойдет в том случае, если НАТО решится пойти на аналогичный шаг, но в Польше.

Лукашенко заявил, что среди организаторов доставки мигрантов к границе были чеченцы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: александр лукашенко, белоруссия, борис ельцин, пусковые установки, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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