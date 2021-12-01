Лукашенко заявил, что среди организаторов доставки мигрантов к границе были чеченцы

Он назвал россиян "организованными людьми".

Среди организаторов доставки ближневосточных беженцев к границе Белоруссии были граждане России. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Лидер соседнего государства рассказал, по какой схеме действуют организаторы.

Эти люди [беженцы] нанимают частников, 350 километров — 300, и они на границе под Брестом и Гродно. Частные компании, потом такси, автобусы нанимают... Но, здесь работали проводники из России, и спасибо чеченцам. Вот уж организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток. Александр Лукашенко.

Эти люди, по словам Лукашенко, помогают мигрантам добраться до границы и потом, возможно, преодолеть ее. По мнению президента, весь транзит четко организован. Тем, кто помогает перевезти беженцев, платят деньги.

Видео: Telegram / РИА Новости