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На базе БТР-82 создадут новую разведывательную машину "Марс-2000"

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Проектом занимаются представители "Военно-промышленной компании".

На базе БТР-82 создадут новую бронированную разведывательную машину "Марс-2000". Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на генерального директора "Военно-промышленной компании" Александра Красовицкого.  Именно "ВПК" занимается производством БТР-82, а также техники на его основе.

Прорабатывается вариант создания на базе БТР-82 самоходного зенитного ракетного комплекса малой дальности "Сосна"

Александр Красовицкий, гендиректор "ВПК"

Специалист напомнил, что одной из разработок "Военно-промышленной компании" на базе БТР-82 является противодиверсионная машина "Тайфун-М". Боевая техника создана в НПО "Стрела".  Машина позволяет защищать подвижные ракетные комплексы РФ.

 России создают новый боевой модуль для бронетехники.

Видео: Youtube/Минобороны России

Теги: бтр-82, марс-2000, разведывательная машина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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