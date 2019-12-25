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Названа российская "красная ядерная линия"
Сегодня, 11:06
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lesjasap

Названа российская "красная ядерная линия"

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Константин Сивков рассказал о "неприемлемом ударе" противника по российским РПКСН.

Названа российская "красная ядерная линия". Об этом рассказал доктор военных наук Константин Сивков "Военно-промышленному курьеру". По словам специалиста, решить вопрос обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных крейсеров только военно-техническими и оперативными мерами невозможно. Эксперт уверен, что для этого необходимо воспользоваться "военно-политическими" способами.

Уничтожение даже одного нашего РПКСН рассматривается как неприемлемый удар по стратегическим ядерным силам, по итогам которого мы переходим к полномасштабному применению ядерного оружия

Константин Сивков, доктор военных наук 

По словам аналитика, обновленная редакция "Основ госполитики в области ядерного сдерживания" позволяет говорить о существовании "красной ядерной линии". Под это понятие попадает ликвидация противником даже одного РАКСН России.

Описан парализующий Россию удар США.

Теги: константин сивков, красная линия, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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