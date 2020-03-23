Америка может ликвидировать базу Хмеймим 300-400 ракетами.

Назван способ США убрать Россию из Сирии. Об этом журналистам "Военно-промышленного курьера" рассказал заместитель президента академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике. Константин Сивков считает, что Америка может уничтожить российскую авиазабу Хмеймим ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk.

Однако сейчас ликвидировать ВКС РФ из Сирии СШа мешает ядерный статус противника. Военный эксперт добавил, что Россия остро нуждается в авианосце. Он напомнил, что корабельная авиация "Адмирала Кузнецова" в Сирии ликвидировала почти 400 объектов, что в разы больше урона, который нанесли ракетное оружие кораблей и подлодок за все время военного конфликта в Сирии.

РК "Витязь" назвали убийцей американских "Томагавков".

Видео: YouTube/Internet FON EU