Назван способ США убрать Россию из Сирии. Об этом журналистам "Военно-промышленного курьера" рассказал заместитель президента академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике. Константин Сивков считает, что Америка может уничтожить российскую авиазабу Хмеймим ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk.
Однако сейчас ликвидировать ВКС РФ из Сирии СШа мешает ядерный статус противника. Военный эксперт добавил, что Россия остро нуждается в авианосце. Он напомнил, что корабельная авиация "Адмирала Кузнецова" в Сирии ликвидировала почти 400 объектов, что в разы больше урона, который нанесли ракетное оружие кораблей и подлодок за все время военного конфликта в Сирии.
РК "Витязь" назвали убийцей американских "Томагавков".
Видео: YouTube/Internet FON EU
Обсуждение ( 4 )
Я не думаю если Российскую базу США атакуют Россия ответит анологично, Кроме как Лавров выстпит с заявление в ООН, что США атаковали русских которые находились на законных основаниях по приглошеннию Асадоа, на этом всё и закончиться. США принесут извинения, а руководство России скрытно вывезут груз 200 Шойгу за эту скрытность получит звезду героя, на этом сотрисание воздуха закончиться
А они не думали об активном противодействии со стороны наших военных, включая РЭБ и ПРО? А удары возмездия от "черных дыр" в мировом океане? Я уже не говорю об атаке на объекты агрессии противника....
Если америкосам мешает наша база в Сирии,то нам мешает Америка как таковая. У нас ракет тоже хватает.
Это если только ПВО будет работать, а если на время перезарядки использовать истребители? Тогда никогда.