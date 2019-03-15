Главный военно-морской парад прошел в Петербурге

В параде поучаствовали более 20 кораблей и катеров, подводная лодка, четыре парусных судна и свыше 2,5 тыс. военнослужащих.

В Петербурге 28 июля к 13:30 завершился Главный военно-морской парад. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что в параде поучаствовали более 20 кораблей и катеров, подводная лодка, четыре парусных судна и свыше 2,5 тыс. военнослужащих. Его традиционно принимал верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ, президент Владимир Путин. О готовности к началу мероприятия главе государства доложил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.

Напомним, сегодня на Дворцовой площади до 20:45 идет концерт с участием военных оркестров, ансамблей песни и пляски, рок-групп. Хедлайнером стала группа "Чичерина". Кроме того, в 22:30 над Невой у Петропавловской крепости прогремит праздничный салют.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга