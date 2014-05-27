Вход на станции метро "Василеостровская" и "Невский проспект" в Петербурге ограничен

Это связано с увеличенным пассажиропотоком.

В Петербурге вход в вестибюли двух станций метрополитена ограничили днем 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Из-за увеличенного пассажиропотока в 12:20 ограничен вход в вестибюль "Василеостровской" и второй вестибюль "Невского проспекта". Напомним, это связано с проведением Главного военно-морского парада в городе на Неве.

С основными мероприятиями Дня Военно-морского флота в Петербурге можно ознакомиться в нашей статье.

Фото: Piter.TV

UPD: с 12:33 по этой же причине ограничен вход в вестибюль станции "Адмиралтейская".