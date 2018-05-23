В Петербурге появился посвященный открытию Антарктиды барельеф

В Петербурге 28 июля появился барельеф "Открытие Антарктиды русскими моряками", который посвящен открытию Антарктиды русскими моряками. Об этом пишет портал "Бриф24".
Мемориал и четыре портретных барельефа флотоводцев и первооткрывателей, принесших славу Военно-морскому флоту, торжественно были открыты Министром обороны РФ Андреем Белоусовым.
Корабли под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева первыми в истории достигли Антарктиды. Открытие шестого материка русскими мореплавателями стало важнейшим географически событием XIX века. И 200 лет спустя российское присутствие в Антарктиде отвечает научным, экономическим и геополитическим интересам нашей страны.
Андрей Белоусов, Министр обороны РФ
Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин открыл в Петербурге памятник адмиралу Федору Ушакову.
Фото: пресс-служба Минобороны РФ
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