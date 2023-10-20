Путин открыл в Петербурге памятник адмиралу Федору Ушакову

Закладной камень скульптуры установили еще в 2021 году.

В День Военно-морского флота (ВМФ) президент РФ Владимир Путин открыл на площади Труда в Петербурге памятник адмиралу Федору Ушакову. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

В торжественной церемонии поучаствовали градоначальник, министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента страны Владимир Мединский, полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, председатель петербургского парламента Александр Бельский, представители духовенства, члены инициативной группы по установке памятника, ветеранских и общественных организаций.

Глава Северной столицы отметил, что памятник флотоводцу установили в знаковом месте. Напротив расположен Центральный военно-морской музей, рядом находятся Адмиралтейские верфи, Адмиралтейство и Главный штаб ВМФ, Новая Голландия.

Памятник Ушакову на карте Петербурга стоит по левую руку от Медного Всадника – бронзового Петра Великого. А по правую руку основателя Российской империи, у Троицкого моста, увековечен непобедимый генералиссимус Александр Васильевич Суворов. Губернатор Петербурга

Закладной камень скульптуры установили еще в 2021 году. Тогда в него вложили четыре капсулы с землей из мест, связанных с жизнью адмирала Ушакова.

Проект памятника выполнен творческим коллективом: скульптором Владиславом Маначинским, архитекторами Анатолием Черновым и Ладой Черновой. Высота скульптуры с постаментом – 7,84 метров, только бронзовой фигуры – 3,65 метра. С трех сторон постамента размещены барельефы с изображением выдающихся сражений Ушакова.

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Фото: пресс-служба Смольного