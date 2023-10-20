Лавров заявил о стремлении Запада очернить историю России

Глава МИД РФ рассказал о служении адмирала Отечеству.

Коллективный Запад на сегодняшний день пытается исказить и очернить историю России. Такое мнение высказал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на торжественном открытии выставки "Непобедимый адмирал - непобедимая Россия: святой праведный воин Федор Ушаков". Дипломат пояснил, что адмирал стал единственным из отечественных военачальников, который причислен Русской православной церковью к лику святых.

Министерство продолжит делать все необходимое в интересах сбережения памяти о Федоре Ушакове. Такая работа способствует упрочению связей времен, преемственности поколений, что тем более важно сегодня, когда коллективный Запад пытается исказить историю. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ добавили, что Федор Ушаков навсегда оставил след в истории государтва как выдающийся флотоводец и яркий пример самоотверженного служения своему Отечеству. Сергей Лавров считает, что невозможно переоценить вклад адмирала в военно-морскую науку. Он за несколько лет до британского флотоводца Горацио Нельсона на практике стал использовать новую тактику в боях парусного флота. В результате герой не потерпел ни одного поражения, не лишился ни одного корабля и никто из его моряков не оказался в плену.

Лавров выразил надежду на создание государства Палестины после конфликта.

Фото и видео: МИД России